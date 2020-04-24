Волочкова о снятии с ее счета денег: «Мы нашли, откуда ветер дует»
Вмиг лишившаяся почти 200 тысяч рублей танцовщица изложила свою версию событий.
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Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Бывшая балерина Анастасия Волочкова рассказала свою предысторию взаимоотношений с компанией «Тонус», которая через суд взыскала с танцовщицы 192 500 рублей за якобы неисполнение ею рекламного контракта.
Волочкова заявила, что никаких вопросов к судебным приставам — «этим благородным и добропорядочным людям», которые лишь выполнили решение суда, у нее абсолютно нет. Однако у Анастасии есть претензии к суду, потому что она «никаких денег никому не должна».
«Мы нашли, откуда ветер дует. Ветер дует из Санкт-Петербурга, моего родного города, от клуба некоего, который четыре года назад попросил меня прорекламировать их тренажер, который был привезен ко мне домой. Но я все свои обязательства выполнила — все посты в Instagram были выложены», — рассказала она.
Волочкова утверждает, что ее фото до сих пор размещено на сайте компании, хотя сам клуб находится на грани банкротства.
«2 ноября 2017 года они втихаря подали в суд, и спустя несколько часов судья выносит решение снять с меня денег. Я даже не была уведомлена, что такая ситуация вообще происходит», — возмущается она.
Экс-балерина также добавила, что ее случай — далеко не единственный, потому что «у этой компании миллионные долги».
«Это дело чести и достоинства, я пойду до конца», — резюмировала Волочкова.
Ранее публиковал версию событий адвоката фирмы «Тонус» Елены Коростылевой.
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