🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
Сегодня, 25 апреля, растущая Луна в знаке Близнецов стимулирует интеллектуальную деятельность. Поэтому рекомендуется заняться решением задач, которые ранее были отложены.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 апреля, растущая Луна находится в Близнецах. Она стимулирует мозговой штурм и способствует мгновенному решению сложных задач. Это время идеально подходит для учебы, завершения научной работы или сбора сведений для ее написания.
♈ Овен
Овен, сегодня при принятии решений вам лучше всего полагаться на свое шестое чувство. Оно вас не обманет. Напротив, именно интуиция поможет вам отличить друзей от врагов. Помните, что те, кто любит вам говорить комплименты, возможно, это делают в корыстных целях. Сегодня возможны также проблемы в личной жизни. Не исключено, что в них виновата третья сторона.
Космический совет: полагайтесь на свою интуицию при общении с коллегами.
♉ Телец
Телец, если вы искали идеальное время для того, чтобы заняться саморазвитием, то оно настало. Растущая Луна способствует улучшению мозговой деятельности, что благотворно сказывается на делах, требующих мгновенного принятия решений, а также на работе с большим потоком информации. Займитесь освоением новых навыков или пройдите онлайн-курс.
Космический совет: отвлекитесь от повседневных хлопот и проведите день с пользой.
♊ Близнецы
Близнецы, жизнь — это целая корзина сюрпризов, не так ли? Как только вы думали, что все наконец-то идет по плану, судьба сыграла против вас. Не бойтесь перемен. Позвольте загадочным силам вмешаться в вашу жизнь и сотворить чудеса от вашего имени. Лучшее, что вы сейчас можете сделать — поблагодарить Вселенную за то, что она заботится о вас.
Космический совет: постарайтесь не мешать судьбе разложить в вашей жизни все по полочкам.
♋ Рак
Раки, сегодня выражение «время — деньги» как никогда актуально для вас. Постарайтесь использовать все ресурсы с пользой. Даже в условиях самоизоляции можно найти дополнительные источники финансового заработка. Звезды благоприятствуют тому, чтобы заняться любыми денежными операциями или заключением важных сделок.
Космический совет: используйте свое время с целью финансового обогащения.
♌ Лев
Лев, иногда Вселенная создает препятствия на вашем пути, для того чтобы проверить вашу силу воли и приверженность ранее намеченным целям. Вы хотите, и дальше жаловаться на судьбу или использовать это как возможность прокачать свои навыки? Постарайтесь быть смелее в своих решениях и ни за что не падать духом. Вероятно, сейчас ключевую роль в вашей жизни сыграет женщина, которая подскажет, как двигаться дальше.
Космический совет: принимайте любые сложности как да судьбы.
♍ Дева
Девы, энергия Вселенной способствует тому, чтобы вы, наконец, разделались с накопившимися за неделю делами. Составьте подробный план на день и строго следуйте намеченному графику. Постарайтесь провести все деловые встречи именно сегодня, не откладывайте их на воскресенье.
Космический совет: составьте бизнес-план.
♎ Весы
Весы, возникшее чувство тревоги и грусти связано, прежде всего, с нехваткой общения. Сейчас вам как никогда не хватает встреч с родными и близкими и посиделок за чашкой кофе с друзьями. Хотя вы не можете их навестить в условиях сложившихся обстоятельств, никто вам не запрещал позвонить им. Устройте онлайн-вечеринку и поднимите себе настроение.
Космический совет: ищите свое вдохновение в общении.
♏ Скорпион
Скорпионы, сегодня, скорее всего, вы будете чувствовать напряжение. На вас так влияет конец недели. Постарайтесь контролировать эмоции и не срываться по пустякам. Чтобы не испортить отношения с близкими людьми, желательно приложить максимум стараний для подавления негативных эмоций, перенаправив свою энергию на физические упражнения.
Космический совет: не позволяйте негативным эмоциям овладеть вами.
♐ Стрелец
Стрелец, не так давно вы были готовы совершить безрассудные поступки ради любимого человека, а теперь с трудом заставляете себя встать с дивана. На вас очень плохо влияет отсутствие занятости. Постарайтесь исправить это. Соберите пазлы, испеките вкусный пирог, организуйте генеральную уборку или сделайте сюрприз второй половинке.
Космический совет: прекратите сидеть без дела, количество задач с каждым днем только растет.
♑ Козерог
Козероги, сегодня в вас откроется творческий потенциал. Вы с удовольствием напишите картину, сочините стихотворение или поделитесь неординарными идеями со своими коллегами. Однако не стоит задействовать вашу энергию в реализации крупных проектов. Все долгосрочные задачи, на решение которых необходимо потратить более одного дня, стоит отложить в ящик до наступления благоприятного периода.
Космический совет: не беритесь за масштабные задачи.
♒ Водолей
Водолеи, сейчас вас как никогда тянет к путешествиям. Вы чувствуете себя птицей, запертой в клетке, и хотите как можно скорее выбраться. Однако сопротивляться текущей ситуации бесполезно. Лучшее, что вы сейчас можете сделать — успокоиться, взять себя в руки и настроиться на позитивную волну.
Космический совет: смиритесь с текущими обстоятельствами и перестаньте паниковать.
♊ Рыбы
Рыбы, у вас два варианта: либо жаловаться на то, что вы вынуждены сидеть дома, либо приспособиться к существующим обстоятельствам и извлечь из них пользу. Например, у вас наконец-то появилось время на чтение книг и просмотр фильмов из своего списка. К тому же, когда, если не сейчас постигать навыки повара и онлайн-дизайнера?
Космический совет: займитесь тем, до чего раньше никогда не доходили руки.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля.
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