52-летняя Надин Гонсалвес встречалась с 22-летним Тьяго Рамосом, который оказался бисексуалом.

Мать футболиста Неймара бросила молодого ухажера, узнав о его романах с мужчинами

Фото: Instagram @nadine.goncalves

Мать бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара рассталась со своим молодым возлюбленным. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на инсайдеров.

По данным издания, 52-летняя Надин Гонсалвес закрутила роман с киберспортсменом и моделью Тьяго Рамосом, который младше ее на 30 лет. Чувства овладели женщиной, и она даже стала выкладывать нежные снимки с избранником в соцсетях.

Instagram @nadine.goncalves

Однако впоследствии мать спортсмена, по слухам, узнала, что связалась с бисексуалом, у которого раньше неоднократно были романы с мужчинами. Якобы юноша встречался с миллионером Эдуардо Перейрой, с известным в Бразилии стендап-комиком Карлиньосом Майа, с пиар-консультантом Ириналдо Оливером, а также с личным шеф-поваром Неймара по имени Мауро. Надин Гонсалвес не смогла с этим смириться и решила поставить в отношениях точку.

Впрочем, официальных подтверждений этой информации пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бразильский футболист Неймар и русская Instagram-модель Катерина Сафарова состояли в романтических отношениях.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:29
«Мотиватор!» — Валерия показала, как качает мышцы в условиях самоизоляции
8:16
«Что это за флаг»: Небензя сделал замечание представителю Косова за нарушение
8:03
Мать футболиста Неймара бросила молодого ухажера, узнав о его романах с мужчинами
7:50
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 25 апреля
7:36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
7:32
Дочь Ларисы Гузеевой показала архивное фото, когда была блондинкой

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Сразу не задалось: Саакашвили пришел в Раду и опростоволосился с флагом Украины

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок