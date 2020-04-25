Мать футболиста Неймара бросила молодого ухажера, узнав о его романах с мужчинами

Мать бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара рассталась со своим молодым возлюбленным. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на инсайдеров.

По данным издания, 52-летняя Надин Гонсалвес закрутила роман с киберспортсменом и моделью Тьяго Рамосом, который младше ее на 30 лет. Чувства овладели женщиной, и она даже стала выкладывать нежные снимки с избранником в соцсетях.

Instagram @nadine.goncalves

Однако впоследствии мать спортсмена, по слухам, узнала, что связалась с бисексуалом, у которого раньше неоднократно были романы с мужчинами. Якобы юноша встречался с миллионером Эдуардо Перейрой, с известным в Бразилии стендап-комиком Карлиньосом Майа, с пиар-консультантом Ириналдо Оливером, а также с личным шеф-поваром Неймара по имени Мауро. Надин Гонсалвес не смогла с этим смириться и решила поставить в отношениях точку.

Впрочем, официальных подтверждений этой информации пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бразильский футболист Неймар и русская Instagram-модель Катерина Сафарова состояли в романтических отношениях.