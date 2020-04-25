Кристина Асмус прокомментировала слухи о своей беременности

Известная российская актриса Кристина Асмус ответила фанатам, которые засыпали ее вопросами о возможной беременности. Накануне звезда выложила в Instagram снимок с округлившимся животом, и многие подписчики решили, что звезда вместе с супругом Гариком Харламовым ожидают пополнения в семействе.

Однако, как пояснила знаменитость, на снимке она была запечатлена в кинематографическом образе — Асмус играет беременную женщину в одном из новых проектов.

«Господа, я не беременна! Спасибо, конечно, за ваши искренние поздравления. Мне правда очень приятно. Но перестаньте, пожалуйста, гадать пол, спрашивать, как оно проходит во второй раз и предлагать роды по бартеру», — обратилась к пользователям светская львица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 24 Апр 2020 в 6:46 PDT

Прочитав комментарий актрисы, многие фолловеры признались, что их разочаровало ее признание.

«Все больше и больше разочаровываюсь в тебе!»

«С этим не шутят!»

«Ничего смешного нет», — возмущались юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пророчестве ясновидящей Галины Ярко, которая предрекла Кристине Асмус второго ребенка. Сейчас актриса вместе с мужем Гариком Харламовым воспитывает шестилетнюю дочь Анастасию.