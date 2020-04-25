Кристина Асмус прокомментировала слухи о своей беременности
Накануне актриса выложила в Instаgrаm фото с округлившимся животом, которое спровоцировало обсуждения возможного пополнения в семье звезды.
Фото: Instagram @asmuskristina
Известная российская актриса Кристина Асмус ответила фанатам, которые засыпали ее вопросами о возможной беременности. Накануне звезда выложила в Instagram снимок с округлившимся животом, и многие подписчики решили, что звезда вместе с супругом Гариком Харламовым ожидают пополнения в семействе.
Однако, как пояснила знаменитость, на снимке она была запечатлена в кинематографическом образе — Асмус играет беременную женщину в одном из новых проектов.
«Господа, я не беременна! Спасибо, конечно, за ваши искренние поздравления. Мне правда очень приятно. Но перестаньте, пожалуйста, гадать пол, спрашивать, как оно проходит во второй раз и предлагать роды по бартеру», — обратилась к пользователям светская львица.
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Прочитав комментарий актрисы, многие фолловеры признались, что их разочаровало ее признание.
«Все больше и больше разочаровываюсь в тебе!»
«С этим не шутят!»
«Ничего смешного нет», — возмущались юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал о пророчестве ясновидящей Галины Ярко, которая предрекла Кристине Асмус второго ребенка. Сейчас актриса вместе с мужем Гариком Харламовым воспитывает шестилетнюю дочь Анастасию.
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