На борту судна находятся 14 человек.

Теплоход сел на мель на реке Кама

Фото: РИА Новости / Сергей Венявский

Теплоход Волгонефть сел на мель на реке Кама. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. По данным агентства, на борту судна находятся 14 человек. Все члены экипажа, пассажиров на теплоходе нет.

«В 23 часа 24 апреля на реке Кама, на 1479 километре, примерно 100 метров за правой кромкой судового хода, вблизи населенного пункта Саконы Алексеевского муниципального района теплоход Волгонефть „ВН-249“ сел на мель», — отметил инсайдер.

Отмечается также, что судно следовало по маршруту Агидель — Ростов-на-Дону. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на американском авианосце число заразившихся коронавирусом возросло до 840. «Теодор Рузвельт» вышел из порта в Сан-Диего в январе. 24 марта СМИ сообщили о трех случаях заражения СОVID-19 на корабле.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:53
Запущенный на «Ракете Победы» космический грузовик пристыковался к МКС
9:41
Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко скончался в США
9:28
Названа средняя зарплата в Москве на начало 2020 года
9:16
ТОП-10 русских имен, популярных среди иностранцев
9:04
Один человек получил тяжелые травмы при жесткой посадке вертолета на Ямале
8:51
На Ямале вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
«У меня нет этого!» — Дана Борисова призналась, что более двух лет живет без секса
Сразу не задалось: Саакашвили пришел в Раду и опростоволосился с флагом Украины

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок