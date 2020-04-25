Теплоход сел на мель на реке Кама

Теплоход Волгонефть сел на мель на реке Кама. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. По данным агентства, на борту судна находятся 14 человек. Все члены экипажа, пассажиров на теплоходе нет.

«В 23 часа 24 апреля на реке Кама, на 1479 километре, примерно 100 метров за правой кромкой судового хода, вблизи населенного пункта Саконы Алексеевского муниципального района теплоход Волгонефть „ВН-249“ сел на мель», — отметил инсайдер.

Отмечается также, что судно следовало по маршруту Агидель — Ростов-на-Дону. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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