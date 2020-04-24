«Теодор Рузвельт» вышел из порта в Сан-Диего в январе. 24 марта СМИ сообщили о трех случаях заражения СОVID-19 на корабле.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © US Navy

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Эпидемия коронавируса

COVID-19 подтвердился после тестов у 840 матросов и офицеров авианосца «Теодор Рузвельт». Корабль сейчас находится на базе «Гуам» в Тихом океане. Как сообщает командование военно-морскими силами США, один из заболевших уже умер. Четверых моряков в тяжелом состоянии доставили в госпиталь.

При этом, уточняется, что около 90 членов команды выздоровели. Тех, у кого болезнь протекает в легкой форме поселили в местных отелях. Переживать карантин им помогают сослуживцы — приносят к дверям номером лекарства и еду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп заявил, что солнечный свет убивает коронавирус за минуту. На ежедневном брифинге в Белом доме американский лидер выразил мнение, что COVID-19 погибает от воздействия прямого солнечного света.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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