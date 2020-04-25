Видео: влюбленный страус Николя устроил танцы в опустевшем российском зоопарке

Подопечный Абаканского зоопарка в Хакасии зажигательно станцевал, чтобы произвести впечатление на подругу Шерри.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Karl-Josef Hildenbrand, ВКонтакте @zooparkabakan

Африканский Страус Николя устроил брачный танец в Абаканском зоопарке Хакасии. Видео с его пляской опубликовано на странице учреждения во «ВКонтакте».

«Танец нашего страуса Николя просто космос! Надеемся, что на подругу Шерри он произвел впечатление», — гласит подпись к ролику.

В видео Николя расправляет крылья и начинает махать ими в разные стороны, оставаясь при этом на месте. Обычно страусы с помощью таких движений пытаются привлечь самку — сейчас у них как раз начался брачный период. Однако при хорошем настроении страусы также танцуют перед сотрудниками и посетителями зоопарка.

Африканский страус — самая крупная из современных птиц. Их рост достигает 270 сантиметров, а масса — 150 килограммов. Летать они не могут, зато удивительно быстро бегают. На своих двоих африканские страусы разгоняются до 70 км/ч.

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