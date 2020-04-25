Очевидцы запечатлели на видео момент жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале возле месторождения «Русское».

На кадрах видно, как винтокрылая машина снижается и после соприкоснования с землей разваливается на части и заваливается на бок.

Предварительной причиной ЧП могли стать плохие метеоусловия. Как сообщил источник 5-tv.ru, возможно, Ми-26 попал в вихревой поток.

Пострадали семь человек. Один из членов экипажа госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего назначена доследственная проверка. На месте ЧП работают криминалисты.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, на борту вертолета Ми-26 авиакомпании «Абакан Авиа» находилось восемь человек, включая экипаж.