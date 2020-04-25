В результате авиапроисшествия пострадали семь человек. Член экипажа госпитализирован в тяжелом состоянии.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Лысцева Марина, YouTube @Андрей Терентьев

Очевидцы запечатлели на видео момент жесткой посадки  вертолета Ми-26 на Ямале возле месторождения «Русское».

На кадрах видно, как винтокрылая машина снижается и после соприкоснования с землей разваливается на части и заваливается на бок.

Предварительной причиной ЧП могли стать плохие метеоусловия. Как сообщил источник 5-tv.ru, возможно, Ми-26 попал в вихревой поток.

Пострадали семь человек. Один из членов экипажа госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего назначена доследственная проверка. На месте ЧП работают криминалисты.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, на борту вертолета Ми-26 авиакомпании «Абакан Авиа» находилось восемь человек, включая экипаж.

 

Читайте также

+4° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:58
Максима Леонидова задержали полицейские во время прямого эфира в Instagram
12:58
Любвеобильный москвич переломал ноги, выпрыгнув из окна девушки своего друга
12:50
«Она боролась 7 лет!» — Пригожин назвал причину смерти главного редактора «Русского радио»
12:46
Звезда «Уральских пельменей» перестал делиться в соцсетях снимками с возлюбленной
12:34
Жесткой посадке Ми-26 на Ямале предшествовала вибрация правого двигателя
12:22
Десятилетняя россиянка Марта Тимофеева получила крупную роль в Голливуде

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Сразу не задалось: Саакашвили пришел в Раду и опростоволосился с флагом Украины

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок