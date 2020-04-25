«Развалился!» — Видео жесткой посадки Ми-26 на Ямале
В результате авиапроисшествия пострадали семь человек. Член экипажа госпитализирован в тяжелом состоянии.
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Фото, видео: ТАСС / Лысцева Марина, YouTube @Андрей Терентьев
Очевидцы запечатлели на видео момент жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале возле месторождения «Русское».
На кадрах видно, как винтокрылая машина снижается и после соприкоснования с землей разваливается на части и заваливается на бок.
Предварительной причиной ЧП могли стать плохие метеоусловия. Как сообщил источник 5-tv.ru, возможно, Ми-26 попал в вихревой поток.
Пострадали семь человек. Один из членов экипажа госпитализирован в тяжелом состоянии.
По факту произошедшего назначена доследственная проверка. На месте ЧП работают криминалисты.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, на борту вертолета Ми-26 авиакомпании «Абакан Авиа» находилось восемь человек, включая экипаж.
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