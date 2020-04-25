«Она боролась 7 лет!» — Пригожин назвал причину смерти главного редактора «Русского радио»
Продюсер помогал Юлии Ларионовой в ее борьбе с тяжелым заболеванием.
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Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif
Продюсер Иосиф Пригожин назвал причину смерти главного редактора «Русского радио» Юлии Ларионовой. Выяснилось, что женщина на протяжении долгих лет страдала от рака.
«У нее была онкология. Семь лет она боролась», — сказала Пригожин.
По его словам, Юлия Ларионова была настоящим профессионалом своего дела и умела дружить.
«Она была потрясающей. Она была любима артистами, всем цехом. Он умела дружить со всеми. Уникальный человек. Профессионал. Просто на своем месте девочка. Нам все ее будет не хватать. Этот тот самый редкий человек, личность, делала свое дело хорошо», — сказал продюсер.
Певица Анита Цой также отмечает, что Юлия Ларионова запомнилась ей, как «совершенно замечательный, спокойный, рационально мыслящий человек».
Ведущий «Русского радио» Дмитрий Оленин в Instagram поблагодарил Иосифа Пригожина «за долгую поддержку», которую тот оказывал Юлии Ларионовой во время ее борьбы с онкологией.
Ранее 5-tv.ru писал, что Иосиф Пригожин сообщил о неожиданной смерти Юлии Ларионовой.
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