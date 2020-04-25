Я готов на все ради тебя: отлученный из семьи Джиган посвятил песню жене и детям

Рэпер Джиган впервые за долгое время после разрыва с Оксаной Самойловой нарушил молчание в Instagram. Он выложил в сеть на своей странице видео на трек «Я готов на все ради тебя». Ролик был снят еще три года назад, но сегодня с учетом семейной драмы, развернувшейся в жизни пары, он актуален как никогда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Джиган / GeeGun (@iamgeegun) 24 Апр 2020 в 9:52 PDT

В песне повторяются слова о верности своей любимой и детям, а также готовности ради нее свершить любой поступок. Кадры в клипе показывают совместный полет супругов на частном самолете. Поклонники пары, однако, неоднозначно приняли откровение музыканта.

«Готов на все… Кроме верности»

«Обнулился»

«Поздняк метаться, Джига»

«Ну неужели. С возвращением!» — писали фолловеры.

Пара рассталась в конце марта. Этому предшествовал целый скандал в сети, когда рэпер начал выкладывать в Instagram неоднозначные видео, заставившие его фанатов усомниться во вменяемости артиста. Музыкант даже лежал в реабилитационном центре по настоянию супруги, но всего неделю, и это не спасло их брак. После его возвращения Оксана Самойлова объявила о разводе. Тогда Джиган снова попал в рехаб.

Как писал 5-tv.ru, в учреждении действуют жесткие правила: звонок близким можно делать один раз в сутки, покидать территорию нельзя, а гулять по ней разрешается только в сопровождении сотрудника комплекса. Кроме того, такая реабилитация влетает Джигану в копеечку.