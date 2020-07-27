Как узнать имя будущего мужа по дате рождения

Какая девушка не мечтает о суженом! Однако если судьба не торопится подкинуть встречу с любимым, хочется узнать хотя бы, кого тебе ждать. Сделать это несложно, пишет издание «Колобок». Для того, чтобы разгадать имя своего будущего мужа, нужно просто сделать нехитрый расчет по дате своего рождения.

Делается это так: берем дату рождения, для примера 19.09.1990. Складываем все цифры, получаем 38. Затем нам нужно получить двухзначное число, значит, складываем 3 и 8 = 11. Повторяем процесс, итого 1+1=2. Ваша цифра двойка. Теперь дело за малым, посмотреть в толкование.

Единица говорит о том, что имя суженого будет коротким и звучным, в нем будут буквы А и Н. Подходящие имена: Антон, Андрей, Никита.

Двойка — имя супруга будет длинным, в нем вероятны буквы С и Я. Примеры: Святослав, Ярослав.

Тройка — имя мужа будет довольно редким, в нем вероятны буквы И, Й и Ф. Например, его будут звать Филипп, Тимофей.

Четверка — возлюбленного будут звать либо совсем просто, либо очень вычурно. В имени могут быть буквы В и М. Примеры: Мирослав, Матвей, Вадим, Валерий.

Пятерка означает, что имя благоверного будет вам не очень нравиться. Вероятны буквы Р и Т. Как-то: Тимур, Тарас, Руслан.

Шестерка сулит вам мужчину с именем, в котором есть буквы Е, М и К. Это может быть Михаил, Ефим, Макар.

Семерка — знак того, что вашего избранника буду звать именем с мощной энергетикой. Буквы: О и Г — Олег, Игорь.

Восьмерка говорит о том, что имя будет иметь в составе буквы Д, Л и С. Вас может ждать Дмитрий, Денис, Савелий.

Девятка, наконец, обещает супруга с буквами С и Е в имени. Тут может быть и Сергей, и Семен, и Евгений.

Любопытно, что, если дата рождения имеет в себе совпадающие цифры дня и месяца, то мужа будут звать так же как вашего отца, деда или брата. Если вы уже были замужем, то в будущем вас ждет супруг с таким же именем, как у бывшего.

Если в дате рождения повторяется четыре раза одна и та же цифра, то имя супруга может быть парным в вашему.

Ранее 5-tv.ru писал, какие четыре мужских имени говорят о том, что обладатель склонен к предательству и двуличию.