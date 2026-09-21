Девочки станут кармой: мужчина потребовал от жены «договор» о рождении только мальчиков

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 35 0

Будущий отец считает себя сторонником феминизма.

Почему мужчины хотят чтобы рождались именно мальчики

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мужчина потребовал от жены рожать только мальчиков

Мужчина заставил беременную жену заключить «договор только о мальчиках». Пользовательница Reddit рассказала, что о необычном подходе своего брата к планированию детей.

По словам женщины, супруги долго пытались зачать малыша. При этом ее брат якобы уверен, что у них родится сын, поскольку жена согласилась с его требованием не заводить дочерей.

«Я посмотрела на него с недоумением и спросила: „Ты же понимаешь, что у тебя нет права голоса?“ Он ответил, что да, но и он, и его жена согласны только на мальчиков», — рассказала автор публикации.

Она призналась, что не стала объяснять родственнику основы биологии и решила дождаться, когда он сам поймет несостоятельность своего плана. При этом женщина назвала возможное рождение нескольких дочерей «кармой» для брата.

Ее особенно удивило, что мужчина считает себя сторонником феминизма и выступает против явных проявлений дискриминации. По мнению сестры, в его собственных взглядах при этом сохраняются сексистские установки.

Пользователи Reddit раскритиковали позицию мужчины. Одни посоветовали паре вовсе отказаться от рождения детей, другие отметили, что не следует желать ему дочерей ради перевоспитания. Исправлять взгляды отца не должно становиться их задачей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
84.20
-0.31 96.67
-0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:53
Особое право свекра: отец возлюбленного принцессы Дианы домогался до нее
10:41
Непонятый: что скрывалось за благополучным образом умершего сына Синди Кроуфорд
10:30
Девочки станут кармой: мужчина потребовал от жены «договор» о рождении только мальчиков
10:21
В Донецке предотвратили теракт у избирательного участка
10:12
Силы ПВО за ночь уничтожили 244 украинских беспилотника
10:03
Задымление носовой части самолета произошло в аэропорту Екатеринбурга

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
Одну загадку решили — появилась другая: что скрывает слияние черных дыр
«Небеса приветствуют ее, прошу помолиться»: трагедия в семье Тамары Акуловой и Юрия Шерлинга
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен