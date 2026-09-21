Девочки станут кармой: мужчина потребовал от жены «договор» о рождении только мальчиков

Мужчина потребовал от жены рожать только мальчиков

Мужчина заставил беременную жену заключить «договор только о мальчиках». Пользовательница Reddit рассказала, что о необычном подходе своего брата к планированию детей.

По словам женщины, супруги долго пытались зачать малыша. При этом ее брат якобы уверен, что у них родится сын, поскольку жена согласилась с его требованием не заводить дочерей.

«Я посмотрела на него с недоумением и спросила: „Ты же понимаешь, что у тебя нет права голоса?“ Он ответил, что да, но и он, и его жена согласны только на мальчиков», — рассказала автор публикации.

Она призналась, что не стала объяснять родственнику основы биологии и решила дождаться, когда он сам поймет несостоятельность своего плана. При этом женщина назвала возможное рождение нескольких дочерей «кармой» для брата.

Ее особенно удивило, что мужчина считает себя сторонником феминизма и выступает против явных проявлений дискриминации. По мнению сестры, в его собственных взглядах при этом сохраняются сексистские установки.

Пользователи Reddit раскритиковали позицию мужчины. Одни посоветовали паре вовсе отказаться от рождения детей, другие отметили, что не следует желать ему дочерей ради перевоспитания. Исправлять взгляды отца не должно становиться их задачей.

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