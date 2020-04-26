Дипломаты РФ возложили венки к монументу в честь 75-летия встречи на Эльбе

Годовщина легендарной встречи на реке Эльба в окрестностях немецкого города Торгау отмечается 25 апреля. Ровно 75 лет назад здесь встретились войска 1-го Украинского фронта и 1-й американской армии.

Российские дипломаты возложили венки к памятнику, установленному в честь этого исторического события. Генеральный консул РФ в Лейпциге Андрей Дронов отметил, что такая церемония здесь проходит ежегодно при участии представителей США, Франции и других стран.

«Конечно, хотелось бы, чтобы дух Эльбы сохранялся <…> Можно вспомнить, что буквально через несколько месяцев состоялась Фултонская речь Черчилля, которая разделила нас на Восток и Запад, и, к сожалению, многие ее положения остаются востребованными и сегодня в некоторых странах. Но этот памятник все-таки символизирует единство, то, что мы можем работать вместе, со злом в мире вместе, и я думаю, что мы к этому придем», — сказал дипломат.

Также на историческое место пришли и местные жители, ставшие свидетелями тех далеких событий. Один из них — Зигфрид Зайдель, рассказал МИЦ «Известия» о своих впечатлениях.

«Будучи юношей я пережил конец войны, в 28 километрах к востоку отсюда. Мой город тоже был осажден дивизией. Это было сложное время для нас тогда, но я прекрасно помню, что русские войска вели себя человечно. Помню, был плакат: „Гитлеры приходят и уходят, немецкий народ и города остаются. Сталин“. Это был эликсир для нас, ведь наш мир был тогда сломлен», — рассказал пожилой гражданин Германии.

Зайдель также припомнил случай, когда однажды ему надо было пойти к родственникам в деревню за продуктами.

«Ко мне подошел советский солдат, дал мне буханку хлеба и кусок сала. Это очень повлияло на мою жизнь, потому что я не ожидал такой человечности», — поделился он.

Другой свидетель тех событий Андреас Линкфельзер рассказал, что их в семье было пятеро детей, и как один из результатов окончания Второй Мировой войны — разделение Германии — не могло отразиться на их судьбе.

«Я страдал от разделения Германии, выступал за ее объединение. Моя мать была изгнана, уехала из восточной области. Я всегда стремился, чтобы Германия оценила последствия этого военного конфликта, чтобы было найдено взаимопонимание с народом. Взаимопонимание возможно тогда, когда все хорошо говорят друг с другом. Это важно в сегодняшнее время. Важно говорить друг с другом, говорить с русским народом, и неважно кто у власти. Я благодарен каждому русскому солдату за свободу от жестокого нацизма», — сказал он.

После встречи на Эльбе союзников остатки немецких войск были расколоты на две части. Это значительно ослабило их сопротивление и ускорило окончательный разгром вермахта.

25 апреля 2020 года президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп подписали совместное заявление в связи с 75-летием встречи на Эльбе.