Путин и Трамп подписали совместное заявление в связи с 75-летием встречи на Эльбе

25 апреля 1945 года на берегах европейской реки встретились войска 1-го Украинского фронта и 1-й армии США.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Rosseforp, 5-tv.ru

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День Победы

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп сегодня подписали совместное заявление в связи с 75-летием встречи советских и американских войск на Эльбе.

Годовщина легендарной встречи на реке Эльба в окрестностях немецкого города Торгау отмечается 25 апреля. В этот день в 1945 году здесь встретились войска 1-го Украинского фронта и 1-й американской армии.

«Встреча на Эльбе — кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединенных Наций от 1942 года. Эта совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий», — цитирует совместное заявление глав государств сайт Кремля.

В заявлении подчеркивается высокая значимость этого события, которое стало «предвестником решающего поражения нацистского режима». Кроме того, на примере «духа Эльбы» в нем обращено внимание на тот факт, что США и России во имя общей цели и несмотря на противоречия могут выстроить доверие и объединиться.

«Давая сегодня отпор наиболее серьезным вызовам XXI века, мы отдаем дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт», — резюмируют президенты России и США.

Путин и Трамп также отметили вклад миллионов мужчин и женщин, производивших на трудовом фронте огромное количество военной продукции. Их героический подвиг сыграл ключевую роль в обеспечении союзников необходимыми для победы средствами.

Как передавал 5-tv.ru, накануне Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны.

 

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