Глава Минздрава Ростовской области госпитализирована после инфаркта
Женщине стало плохо в кабинете после совещания.
Фото: РИА Новости / Александр Блотницкий
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская госпитализирована с инфарктом прямо с рабочего места. Сообщение об этом 5-tv.ru подтвердила ее пресс-секретарь.
О состоянии здоровья Быковской пока ничего не известно. Она находится в отделении реанимации.
«Татьяна Юрьевна попала в больницу с сердечным приступом, у нее была ярко выраженная стенокардия. Были выполнены необходимые обследования и назначено лечение. В настоящее время ее состояние стабильное, она находится в реанимации», — цитирует региональный портал «Дон24» главного врача Ростовской областной клинической больницы Вячеслава Коробки.
В рабочий кабинет Быковская приехала после совещания в правительстве региона.
Читайте также
48%
-0.41 80.25
-0.90
Нашли ошибку?