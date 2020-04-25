Женщине стало плохо в кабинете после совещания.

Глава Минздрава Ростовской области госпитализирована после инфаркта

Фото: РИА Новости / Александр Блотницкий

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская госпитализирована с инфарктом прямо с рабочего места. Сообщение об этом 5-tv.ru подтвердила ее пресс-секретарь.

О состоянии здоровья Быковской пока ничего не известно. Она находится в отделении реанимации.

«Татьяна Юрьевна попала в больницу с сердечным приступом, у нее была ярко выраженная стенокардия. Были выполнены необходимые обследования и назначено лечение. В настоящее время ее состояние стабильное, она находится в реанимации», — цитирует региональный портал «Дон24» главного врача Ростовской областной клинической больницы Вячеслава Коробки.

В рабочий кабинет Быковская приехала после совещания в правительстве региона.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая

Последние новости

20:41
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 25 апреля
20:27
Четыре женских имени, обладательницы которых не изменяют партнерам
20:09
Родня не навещает 77-летнюю Маргариту Терехову в разгар коронавируса
19:51
Глава Минздрава Ростовской области госпитализирована после инфаркта
19:41
Путин и Трамп подписали совместное заявление в связи с 75-летием встречи на Эльбе
19:24
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая

Сейчас читают

Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Сразу не задалось: Саакашвили пришел в Раду и опростоволосился с флагом Украины

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок