Глава Минздрава Ростовской области госпитализирована после инфаркта

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская госпитализирована с инфарктом прямо с рабочего места. Сообщение об этом 5-tv.ru подтвердила ее пресс-секретарь.

О состоянии здоровья Быковской пока ничего не известно. Она находится в отделении реанимации.

«Татьяна Юрьевна попала в больницу с сердечным приступом, у нее была ярко выраженная стенокардия. Были выполнены необходимые обследования и назначено лечение. В настоящее время ее состояние стабильное, она находится в реанимации», — цитирует региональный портал «Дон24» главного врача Ростовской областной клинической больницы Вячеслава Коробки.

В рабочий кабинет Быковская приехала после совещания в правительстве региона.