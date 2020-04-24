Девятилетний мальчик пропал при загадочных обстоятельствах в Башкирии

Девятилетний Рустам Ишкулов пропал при загадочных обстоятельствах в Республике Башкортостан. Как сообщает региональный СК, инцидент произошел днем 22 апреля в селе Нижний Ташбукан Гафурийского района.

Следователи выяснили, что ребенок находился в гостях у деда вместе с родителями. В определенный момент мальчик вышел на улицу и ушел в неизвестном направлении. Заметив отсутствие ребенка, взрослые отправились на поиске и сообщили о произошедшем в полицию.

СК РФ

По факту исчезновения Рустама Ишкулова Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

В настоящее время организованы масштабные поисковые мероприятия, в которых задействованы сотрудники СК, МВД, МЧС, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и добровольцы из числа односельчан.

Расследование взял под личный контроль руководитель СУ СК РФ по Республике Башкортостан Денис Чернятьев.

Приметы Рустама Ишкулова: на вид шесть-семь лет, рост 116 сантиметров, среднего телосложения.

Был одет: красная шапка, коричневая куртка, синие сапоги.

Все, кто обладает сведениями о возможном месте нахождения ребенка, либо об обстоятельствах его исчезновения Следственный комитет просит сообщать по телефону +7 (34-72) 73-99-88, либо 02 или 112.

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