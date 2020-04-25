После скандала и лишения титула Тодоренко решила заняться проблемами насилия

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко после громкого общественного порицания и последовавшего за этим лишения звания «Женщина года» Glamour решила вплотную заняться проблемами домашнего насилия.

«Я хочу еще раз извиниться за свое грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как „заслужить насилие“. Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться», — написала на своей странице в Instagram.

Instagram @reginatodorenko

Она поблагодарила всех, кто в ответ на ее громкое высказывание в сети раскрыл ей глаза на «масштаб проблемы домашнего насилия».

«Да, я оступилась и ошиблась!!! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться. Спасибо, что вы показали мне гнусные реалии, о которых я даже не подозревала в силу своей неосведомленности и необразованности. Теперь моя площадка в Инстаграм станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать!» — подчеркнула Тодоренко.

В завершение уже второго за сутки «извинительного поста» телеведущая заявила, что уже связалась с рядом фондов, которые занимаются защитой и поддержкой женщин, подвергшихся домашнему насилию. При их участии она намерена активно доносить проблему до общества и выработать шаги по ее искоренению.

«Женщине в такой ситуации нужна помощь, а не совет девушки с ОБЛОЖКИ!!! Прошу простить меня, если такое можно простить. 🙏🏻 Благодарю», — резюмировала Тодоренко (здесь и ранее пунктуация автора сохранена — Прим.ред).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Регину Тодоренко общественность обрушилась за ее неосторожное высказывание на тему домашнего насилия. Позднее она за него извинилась, но это ей не помогло. Общественность добилась, чтобы издание Glamour все же лишило ее звания «Женщина года».