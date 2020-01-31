Владимир Кузьмин поделился снимками венчания с Екатериной Трофимовой

Музыкант Владимир Кузьмин подтвердил, что действительно на днях обвенчался с бывшей супругой Екатериной Трофимовой. Пара, прожившая в браке более 17 лет, воссоединилась в прошлом году, когда музыкант решил расстаться с 28-летней Светланой Карпухиной. Кузьмин опубликовал на своей странице в Instagram несколько снимков с церемонии венчания.

«Не тайно и не вчера», — подписал он фото.

Instagram @v.kuzmin_official

Поклонники и коллеги искренне радуются за любимого артиста и желают воссоединившейся семье долгих лет счастья.

«Вау! Красавцы! Очень рада за вас, дорогие Володя и Катюша! Абсолютного вам счастья!» — написала в комментариях певица Катя Лель.

«Поумнел. Молодец!»

«Как это мило! Искренние поздравления!»

«Молодцы! Вы созданы друг для друга!»

«Как трогательно… От всей души вас поздравляю с этим событием! Счастья вам, любви, гармонии и благополучия!»

«Здорово! Очень рады за Вас! Вы шикарная пара!» — восхищаются пользователи.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 64-летний Владимир Кузьмин вернулся к Екатерине Трофимовой, которая моложе него на 27 лет, через полтора года после развода. Все это время бывшие супруги продолжали общаться и наконец поняли, что их «история не закончена».