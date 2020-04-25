Семья, считающая себя пострадавшей стороной, написала заявление в полицию.

Отец девушки, заявившей об избиении таксистом, рассказал о состоянии ее здоровья

Фото: www.globallookpress.com © Frank Hoermann / SVEN SIMON

Отец пассажирки такси Виктории, утверждающей, что ее избил водитель из-за неработающего QR-кода, Андрей Стоянов рассказал о состоянии ее здоровья. Конфликт произошел 22 апреля на улице Коненкова на северо-востоке столицы, когда, судя по кадрам с места, таксист выволок девушку из салона автомобиля, и она несколько раз упала на землю.

Стоянов — актер театра и кино, бывший супруг телеведущей и актрисы фильмов для взрослых Елены Берковой рассказал, что в настоящий момент «изучает всю эту историю в деталях».

«Сейчас Вика находится в безопасности, конечно, я не буду говорить где именно», — приводит его слова «Вечерняя Москва».

Отец Виктории уверен, что таксист применил к ней насильственные действия, иначе бы она не вела себя так, и добавил, что у дочери — нервный срыв, «потому что на нее неизвестный мужчина поднял руку».

Артист также отметил, что заявление в правоохранительные органы они уже подали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в результате этого инцидента с таксистом девушка вынуждена была обратиться за медпомощью. Ей диагностировали ссадины в области правого коленного сустава и левой брови. Госпитализация потерпевшей не понадобилась, она отправилась домой.

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