Трамп назвал фейком информацию о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп назвал недостоверными сообщения в прессе о том, что у лидера КНДР Ким Чен Ына возникли серьезные проблемы со здоровьем. Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме.

«Я думаю, что эти сообщения не соответствуют действительности», — сказал американский лидер, обвинив в распространении фейка телекомпанию CNN.

Трамп предположил, что журналисты сообщили о резком ухудшении состояния Ким Чен Ына на основании «старых документов». При этом президент США заявил, что не контактировал с Пхеньяном по поводу самочувствия Ким Чен Ына.

Как сообщал 5-tv.ru, несколько дней назад CNN опубликовал статью о лидере КНДР со ссылкой на источник в американской администрации. В ней говорилось, что состояние здоровья северокорейского лидера резко ухудшилось после операции. В доказательство этого приводился тот факт, что Ким Чен Ына не видели на публике около десяти дней. Расследованием этих сообщений занялись спецслужбы США.