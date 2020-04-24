Сообщения о тяжелом состоянии северокорейского лидера ранее принялись изучать спецслужбы США.

Трамп назвал фейком информацию о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына

Фото: РИА Новости / Валерий Мельников

Президент США Дональд Трамп назвал недостоверными сообщения в прессе о том, что у лидера КНДР Ким Чен Ына возникли серьезные проблемы со здоровьем. Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме.

«Я думаю, что эти сообщения не соответствуют действительности», — сказал американский лидер, обвинив в распространении фейка телекомпанию CNN.

Трамп предположил, что журналисты сообщили о резком ухудшении состояния Ким Чен Ына на основании «старых документов». При этом президент США заявил, что не контактировал с Пхеньяном по поводу самочувствия Ким Чен Ына.

Как сообщал 5-tv.ru, несколько дней назад CNN опубликовал статью о лидере КНДР со ссылкой на источник в американской администрации. В ней говорилось, что состояние здоровья северокорейского лидера резко ухудшилось после операции. В доказательство этого приводился тот факт, что Ким Чен Ына не видели на публике около десяти дней. Расследованием этих сообщений занялись спецслужбы США.

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