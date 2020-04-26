Близкие объятия победы: 75 лет назад состоялась легендарная встреча на Эльбе

В эту субботу исполнилось 75 лет легендарной встрече на Эльбе. Бойцов Красной армии, которая уже практически уничтожила Вермахт, и американских военных, которые пришли на помощь. Через пять дней Гитлер совершит самоубийство. Через неделю над рейхстагом взовьется алое знамя. Через две недели генерал-полковник Альфред Йодль подпишет акт о безоговорочной капитуляции.

Встреча на реке Эльба в районе городка Торгау безусловно была знаковой и долгожданной. Это были близкие объятия победы. Солдаты понимали, что все — война кончена. Для тех солдат и офицеров, которые 25 апреля 1945 года обнимались и радовались — эта встреча и сейчас наивысшая точка в союзнических отношениях. Понимают это и спустя 75 лет.

В субботу Путин и Трамп выступили с совместным заявлением о том, что «дух Эльбы» — это пример того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели. Так же как на легендарном фото, где советские и американские солдаты беззаботно обнимают друг друга. Так, наверное, и выглядит настоящая дружба. Корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров поговорил с теми, кто помнит — как это было.

Пустой берег Эльбы в юбилей легендарной встречи союзников. В празднование исторической даты вирус внес свои коррективы. А поэтому в апреле 2020-го не до союзничества и рукопожатий при возложении венков. Но даже в этой обстановке сегодня нашлось место для недипломатичных разбирательств: и виновником стал российский флаг, символично поднятый на берегах Эльбы рядом с немецким и американским. Потомки бывших однополчан в лице военных атташе посольства Украины настаивают: вместо триколора должен занимать советский флаг, но в защиту Российского вступается Зигфрид Зайдель, который был свидетелем встречи на Эльбе пятилетним мальчишкой.

«Я пошел на улицу, там была полевая пекарня. Красная армия позаботилась о том, чтобы у нас быстро был хлеб. Большое спасибо русский народ», — говорит Зигфрид Зайдель.

Впрочем, и без раздора с бывшими однополчанами повторить легендарное братание апреля 45-го сегодня невозможно. В утешения — лишь воспоминания со слезами на глазах.

«Этот памятник он все-таки символизирует наше единство, что мы можем работать, что мы можем бороться со злом в мире вместе!» — считает генеральный консул РФ в Лейпциге Андрей Дронов.

О том, что произошло на этой земле в далеком 45-м, и какое значение это имело для всего мира с каждым днем помнит все меньше людей. Жители Торгау точно могут рассказать правду, как к ним пришли русские, и что они сделали на самом деле. «Спасибо» в те далекие апрельские дни на трех разных языках звучало в этих местах чаще всего. Именно здесь встретились советские и американские войска.

«Главное все радовались, что закончилась война остались в живых. Вот я никогда не видел, как мужчины плачут. Так они навзрыд плакали», — вспоминает ветеран Великой Отечественной войны, участник встречи на Эльбе Петр Саган.

Первые слезы, первый поцелуй от освобожденной немецкой женщины и первый культурный шок.

«Я ж в первый раз увидел негра. Черный такой. Такие здоровые были. Мы братались. Я ему подарил у меня были часы с цепочкой, а он мне фонарик трехцветный», — рассказывает Петр Саган.

Петр Саган в свои 93 года в деталях помнит, как после штурма Кенигсберга, освобождения Чехословакии и победоносного шествия его полка на Берлин молодым командиром артиллерийской батареи братался с такими же солдатами из Европы и из-за океана.

«Американцы тушенки там и наши девчонки сразу организовали бутерброды. Было поднять наполнить бокалы, выпить за большую нашу победу», — говорит ветеран.

А символом той общей победы стало знаменитое фото с двумя лейтенантами — советским Сильвашко и американским Робертсоном. На ней они не просто жмут руки, а обнимаются на фоне не менее символичной надписи: «Восток встречается с Западом». Эту встречу приближали, как могли, солдаты обеих сторон. Ждали и волновались. А как иначе — одним разом разрезать Германию пополам и уже больше не дать ей перебрасывать войска с одного фронта на другой.

«У американцев даже специальная памятка была, когда вы видите русских, пригласят они вас на концерт, обязательно не свистите, а хлопайте в ладоши. Поскольку русские, свист — одобрение по-американски, могут принять за неодобрение», — говорит научный руководитель российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Мало кто знает, но ровно за два часа до официальной доблестные советские воины уже отпразднуют встречу с союзниками. И произойдет это не по спланированной заранее схеме, а как раз вопреки. По личной инициативе бесшабашного американского офицера и его разведгруппы.

«Мой отец говорил, что Германия вместе с Японией были страшными противниками. И в борьбе с ними русские потеряли миллионы, в то время как американцы лишь сотни тысяч. Мы просто не имеем право забыть или перестать уважать такие жертвы. Никогда!» — вспоминает сын американского ветерана Второй Мировой войны Джо Вольф

Снимок, на котором, стоя на джипе, улыбается рядовой Половски 273-го полка армии США, для его сына — не только семейная реликвия, но и документальное подтверждение, что именно его отец в составе разведгруппы лейтенанта Котцебу первыми встретят русских. Правда для этого пришлось нарушить распоряжение начальства и подъехать слишком близко к русским позициям. А потом еще и загреметь на гауптвахту. Но встреча с братьями по оружию стоила того.

«Когда мы ступили на восточный берег реки, нас ждал такой невероятно теплый прием с искренними братскими поцелуями, объятиями. Нас поили водкой, а я тогда в свои 19 лет никогда до этого в жизни не пил водку, тем более стаканами, в общем, я старался не налегать и угощал всех сигаретами», — говорит ветеран второй мировой войны, участник встречи на Эльбе Френк Кон.

Для 95-летнего ветерана американской разведки полковника Френка Кона встреча на Эльбе стала еще и возвращением на родину. С приходом Гитлера к власти его еврейской семье пришлось все продать и сбежать из Берлина в США. Он не забыл боль потери близких в лагерях смерти, призыв в американскую армию и бои во французских Арденнах и освобождение Дюссельдорфа и Франкфурта. Но все же жертвы американской армии ему до сих пор трудно сопоставить с советской.

«Мы общались, а-ля „я из Москвы, а я Нью-Йорка. Ты приезжай в Москву, а ты в Нью-Йорк“. Такое простое общения было нетрудно понять — на подходе к Эльбе немцы практически не оказывали нам сопротивление, а вот для русских война была ежедневным ужасом до самого конца. Поэтому для всех нас эти теплые встречи стали символом того, что мы выжили в этой войне», — рассказывает Френк Кон.

25 апреля 1945 года массовые братания советских и американских солдат было уже не остановить. От рядовых до генералов. А недопонимая, если и случались, то лишь из-за языкового барьера. Да и его умудрялись преодолевать — зачастую даже без переводчиков.

«Благодарим Вас за помощь, которую вы оказали вы нам в войне против гитлеровской Германии»

«Спасибо большое Вам! Мы не понимаем Ваш язык, но уверен, имеем в виду одно и тоже»

Но в потоке сегодняшних новостей эта кинохроника уже не смотрится такой актуальной. Эксперты-историки все чаще говорят, что если для солдат эта встреча была грандиозным событием, то для политиков союзничество было, скорее, «вынужденным». Что и не удивительно, США пытались вести сепаратные переговоры с немцами, используя спецслужбы и третьи государства.

«Именно в 1945 году, еще даже до того, как прозвучали последние залпы ее, именно тогда Советскому Союзу стали приписывать все, те качества, которые до этого приписывали гитлеровской Германии», — говорит депутат Госдумы, внук Вячеслава Молотова Вячеслав Никонов.

«Вот и в уникальных советских инструкциях, рассекреченных Министерством обороны России, а попросту в директиве маршала Жукова строго на строго прописывалось: «никаких сведений о боевых задачах не разглашать», «инициативу в организации дружеских встреч не брать», но при этом к союзникам быть приветливыми, от приглашения не отказываться, а после приглашать на ответные встречи. Но даже их проводить не в рабочих помещениях штаба, а в специально подготовленных. До конца войны оставалось две недели.

В США и Великобритании — по обе стороны океана — смирившись с мыслью о том, что Берлин будет взят русским солдатом уже готовили сценарии новой войны — на этот раз против СССР. К слову, и в США уже к концу 1945 года разрабатывали план ядерного удара по 20 советским городам. А чего еще можно было ожидать от «союзников», обещавших второй фронт еще в 1942-м, а открывшим его на два года позднее, в 1944-м.

«Открытие второго фронта в годы второй мировой войны. Конечно он имел важное идеологическое значение, не столько для советского союза, который на тот момент уже практически доминировал на фронте, решительно шел к победе, сколько для западных стран, которые в случае отсутствие высадки англо-американцев достаточно долгое время ждали бы освобождения», — убежден военный историк Константин Семенов.

Но все же умалять важность самой искренней и позитивной встречи в истории непростых отношений СССР и США нельзя. Ведь ее участники по-настоящему проливали кровь, по-настоящему боролись с одним общим врагом и по-настоящему считали друг друга братьями по оружию, а не только назывались таковыми. Иначе стали бы они повторять друг другу то, что говорили еще 75 лет назад. На берегу Эльбы.

«Мы оба там были, ты стал моим товарищем. Однажды став друзьями на Эльбе мы останемся ими до конца. Спасибо за то, что ты есть, Петр! Увидимся!» — говорит ветеран, участник встречи на Эльбе Френк Кон.

«Желаю вам крепкого здоровья, многих лет жизни! Медали бились о гимнастерку, победной радости полны, и тех медалей было столько, как было славы у страны» — говорит ветеран Великой Отечественной войны, участник встречи на Эльбе Петр Саган.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что дипломаты РФ возложили венки к монументу в честь 75-летия встречи на Эльбе.