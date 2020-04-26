И.о. главврача госпиталя в Красноярске попала в реанимацию

Исполняющая обязанности главного врача Красноярского госпиталя для ветеранов войн попала в реанимацию. Об этом сообщает РИА Новости.

В Минздраве Красноярского края не стали давать прогнозов относительно состояния медика. В ведомстве также не назвали причину госпитализации.

Агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что и. о. главврача выпала из окна госпиталя. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в реанимацию попала глава Минздрава Ростовской области. Татьяну Быковскую увезли с инфарктом прямо с рабочего места.