И.о. главврача госпиталя в Красноярске попала в реанимацию
| Игорь Рязов В России 43
В региональном Минздраве отказались давать прогнозы относительно состояния медика.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
Исполняющая обязанности главного врача Красноярского госпиталя для ветеранов войн попала в реанимацию. Об этом сообщает РИА Новости.
В Минздраве Красноярского края не стали давать прогнозов относительно состояния медика. В ведомстве также не назвали причину госпитализации.
Агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что и. о. главврача выпала из окна госпиталя. Проводится проверка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в реанимацию попала глава Минздрава Ростовской области. Татьяну Быковскую увезли с инфарктом прямо с рабочего места.
+1° 749 мм рт. ст.
86%
86%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
-0.41 80.25
-0.90
Нашли ошибку?