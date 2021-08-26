Астрологи назвали лучшие качества каждого знака зодиака

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Ниса Мурзанаева
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Специалисты рассказали, какими достоинствами обладают люди, рожденные под тем или иным созвездием.

Астрологи назвали лучшие качества каждого знака зодиака

Фото: www.globallookpress.com © kati

Каждый человек имеет свои плюсы и минусы в характере. Вот только некоторые считают, что во многом личность индивида может зависеть от его знака Зодиака. Астрологи рассказали, какими достоинствами обладают люди, рожденные под тем или иным созвездием.

Овен — дерзость

Представители этого знака готовы веселиться и участвовать в невероятных приключениях даже в том случае, если эти развлечения могут быть небезопасными.

Телец — надежность

Они никогда не подведут, если хотите кому-то полностью довериться — положитесь на Тельцов.

Близнецы — энтузиазм

Любое новое дело они начинают с детским восторгом и предвкушением удовольствия от любимого занятия.

Рак — сочувствие

Они всегда найдут правильные слова поддержки и смогут утешить близкого человека.

Лев — тепло

Представители этого знака Зодиака, как солнышки, могут наполнить светом жизнь своих друзей.

Дева — остроумие

Могут сказать в споре такое, что их противнику еще долго не захочется говорить что-то в ответ.

Весы — расслабленность

Они всегда выглядят спокойными и уверенными, будто знают как решить любую проблему.

Скорпион — преданность

Это самые верные друзья, которые будут яро защищать близких людей в любой ситуации.

Стрелец — любопытство

Они открыты всему новому, любят получать новые знания и ответы на свои оригинальные вопросы.

Козерог — амбиции

Неутомимые трудоголики, которые всегда получают то, чего хотят.

Водолеи — независимость

Они могут самостоятельно справиться с любой поставленной задачей без посторонней помощи.

Рыбы — великодушие

Могут отказаться от собственных планов, чтобы помочь друзьям и близким.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая.

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Астрологи назвали лучшие качества каждого знака зодиака

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