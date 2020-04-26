Российская актриса Настасья Самбурская решила поддержать Регину Тодоренко после скандала, вызванного высказыванием последней о домашнем насилии. Телеведущая заявила, что женщины нередко сами провоцируют мужчин на агрессивное поведение. Слова звезды вызвали бурное негодование общественности. После этого Glamour лишил знаменитость звания «Женщина года».

«Понеслась! Затравили Тодоренко, за то, что имела неосторожность высказаться со своей позицией!» — написала Самбурская в Instagram.

Актриса заявила, что «когда тебе морду бьет мужчина», то этому «нет оправдания». Однако звезда сериалов подчеркнула — порой, женщины действительно способны вывести мужчину из себя.

«Когда ты выносишь мозг человеку изо дня в день, неделями и годами, а в итоге тебе максимум дали подзатыльник, это не насилие!» — утверждает артистка.

По мнению Настасьи Самбурской, «это не тот случай, о котором нужно трубить в Instagram и вызывать ментов».

«Вы посмотрите на себя, как вы себя ведете! Это не солидарность, это бабья тупость! От этого ваши мужчины начинают приходить с работы поздно ночью, утыкаться в компьютер или бутылку!» — добавила она.

Instagram @samburskaya

Настасья Самбурская отметила, что речь, конечно, не идет о тех случаях, когда женщина ведет себя порядочно, а ее мужчина «больной психопат».

Публикация актрисы на тему домашнего насилия также вызвала бурное обсуждение в сети. Многие подписчики высказали свое негодование по данному поводу.

«Хорошо, что я от вас отписалась уже давно. Подзатыльник им нормально. Ну-ну»;

«Если мужика не устраивает так называемая психопатка, пусть уходит от нее, а не бьет!»

«Это очень странно читать от вас. Как вообще можно хоть чем-то оправдывать домашнее насилие?!»

«К сожалению, уважение к вам исчезло. Никто не заслуживает получить даже подзатыльник», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Топалова затравили в сети после скандала с участием Регины Тодоренко.