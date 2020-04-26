Топалова затравили в сети после скандала с участием Тодоренко

Хейтеры буквально атаковали Instagram-аккаунт певца Влада Топалова после скандала с участием его супруги Регины Тодоренко.

Ранее в беседе с Peopletalk телеведущая заявила, что жертвы домашнего насилия нередко сами провоцируют мужчин на агрессивное поведение. Высказывание звезды вызвало бурное негодование общественности. После этого издание Glamour лишило знаменитость звания «Женщина года». Об этом пишут «Дни.ру».

Теперь Регина Тодоренко утверждает — на самом деле, она не поддерживает домашнее насилие. Теледива опубликовала в Instagram несколько постов, в которых извинялась за свои слова.

«Хочу еще раз извиниться за свое грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия. <…> Спасибо, что вы показали мне гнусные реалии, о которых я даже не подозревала в силу своей неосведомленности и необразованности», — написала она в микроблоге.

Вот только извинения Регины Тодоренко не спасли от нападок ее супруга Влада Топалова. Пользователи соцсети обвинили музыканта в том, что он поддерживает позицию жены в вопросе домашнего насилия.

«Отписка от вас и от Регины. И всем советую так сделать. Не нужно поддерживать людей с таким мнением. И еще, почему-то одна Регина оправдывается, а Владу вообще пофиг. Позор»;

«Стыдно за наш российский шоу-бизнес, что никакого наказания таким черствым людям нет! В Европе или Америке уже давным-давно за такие высказывания заблокировали бы везде и все контракты разорвали»;

«Вы хотя бы извинились за себя и свою жену. Очень надеюсь, что она просто максимально глупая у вас, а не действительно так считает», — написали фолловеры.

Instagram @vladtopalovofficial

Ранее 5-tv.ru писал, что после скандала и лишения титула Регина Тодоренко решила заняться проблемами насилия.