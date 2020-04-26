Виктория Боня назвала ТОП-6 советов, которые помогут сделать идеальное селфи
Фотомодель полагает, что главное — быть легкой и не зажатой.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
Испанцы на карантине запели по-русски
Стали известны подробности гибели замминистра культуры Москвы в Крыму
Надежда Михалкова перестала скрывать внешность сына
Фото, видео: Instagram @victoriabonya
Бывшая участница шоу «Дом-2» Виктория Боня решила поделиться с подписчиками в Instagram несколькими лайфхаками позирования для красивых фотографий. Звезда опубликовала в соцсети видео, в котором перечислила шесть советов, помогающих выглядеть на снимках идеально.
- Не задирайте голову;
- Подбородок всегда параллельно полу;
- Плечи расправлены, шея длинная и красивая;
- Расслабляем лицо, никаких зажимов и напряжений;
- Смотреть немножко вдаль, тогда взгляд будет более загадочным;
- Носочек ноги немного натянут от себя, это позволит визуально выглядеть более стройной и высокой.
Виктория Боня подчеркнула, что каждый человек «красив по-своему», и ему нужно лишь уметь правильно преподнести свои достоинства на фотографии.
«Будьте собой! Меньше зажатости, больше легкости!» — добавила звезда.
40-летняя Виктория Боня в 2001 году представляла Россию на конкурсе красоты «Мисс Земля». В сентябре 2007-го красавица снялась в фотосессии для российского издания журнала «Penthouse». Несколько месяцев спустя знаменитость появилась на обложке журнала «Maxim».
Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня самоизолировалась в особняке экс-возлюбленного во Франции.
Читайте также
36%
-0.41 80.25
-0.90
Нашли ошибку?