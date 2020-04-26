Виктория Боня назвала ТОП-6 советов, которые помогут сделать идеальное селфи

Бывшая участница шоу «Дом-2» Виктория Боня решила поделиться с подписчиками в Instagram несколькими лайфхаками позирования для красивых фотографий. Звезда опубликовала в соцсети видео, в котором перечислила шесть советов, помогающих выглядеть на снимках идеально.

Не задирайте голову; Подбородок всегда параллельно полу; Плечи расправлены, шея длинная и красивая; Расслабляем лицо, никаких зажимов и напряжений; Смотреть немножко вдаль, тогда взгляд будет более загадочным; Носочек ноги немного натянут от себя, это позволит визуально выглядеть более стройной и высокой.

Виктория Боня подчеркнула, что каждый человек «красив по-своему», и ему нужно лишь уметь правильно преподнести свои достоинства на фотографии.

«Будьте собой! Меньше зажатости, больше легкости!» — добавила звезда.

40-летняя Виктория Боня в 2001 году представляла Россию на конкурсе красоты «Мисс Земля». В сентябре 2007-го красавица снялась в фотосессии для российского издания журнала «Penthouse». Несколько месяцев спустя знаменитость появилась на обложке журнала «Maxim».

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня самоизолировалась в особняке экс-возлюбленного во Франции.