Фотомодель полагает, что главное — быть легкой и не зажатой.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @victoriabonya

Бывшая участница шоу «Дом-2» Виктория Боня решила поделиться с подписчиками в Instagram несколькими лайфхаками позирования для красивых фотографий. Звезда опубликовала в соцсети видео, в котором перечислила шесть советов, помогающих выглядеть на снимках идеально.

  1. Не задирайте голову;
  2. Подбородок всегда параллельно полу;
  3. Плечи расправлены, шея длинная и красивая;
  4. Расслабляем лицо, никаких зажимов и напряжений;
  5. Смотреть немножко вдаль, тогда взгляд будет более загадочным;
  6. Носочек ноги немного натянут от себя, это позволит визуально выглядеть более стройной и высокой.

Виктория Боня подчеркнула, что каждый человек «красив по-своему», и ему нужно лишь уметь правильно преподнести свои достоинства на фотографии.

«Будьте собой! Меньше зажатости, больше легкости!» — добавила звезда.

40-летняя Виктория Боня в 2001 году представляла Россию на конкурсе красоты «Мисс Земля». В сентябре 2007-го красавица снялась в фотосессии для российского издания журнала «Penthouse». Несколько месяцев спустя знаменитость появилась на обложке журнала «Maxim».

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня самоизолировалась в особняке экс-возлюбленного во Франции.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
Астрологи назвали лучшие качества каждого знака зодиака

Последние новости

13:15
Смартфон назвали потенциальным источником заражения коронавирусом
12:44
Более 500 россиян вылечились от коронавируса за сутки
12:29
Виктория Боня назвала ТОП-6 советов, которые помогут сделать идеальное селфи
12:12
За сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 6361
11:55
Умер итальянский журналист и поклонник России Джульетто Кьеза
11:44
Токсиколог назвал самые эффективные напитки при похмелье

Сейчас читают

Астрологи назвали лучшие качества каждого знака зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок