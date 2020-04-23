Виктория Боня самоизолировалась в особняке экс-возлюбленного во Франции
Телидива рассталась с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом три года назад. Однако снова проводит с ним время во время пандемии коронавируса.
Фото: Instagram @victoriabonya
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня решила самоизолироваться в доме бывшего возлюбленного — сына ирландского миллиардера Алекса Смерфита. Пара рассталась три года назад. Однако до сих пор знаменитости поддерживают дружеские отношения. Делают они это ради счастья общей дочки Анджелины.
Во время пандемии коронавируса 40-летняя телеведущая вместе с наследницей живут в особняке семейства Смерфит во Франции. Там Виктория Боня занимается воспитанием ребенка, проводит онлайн-тренировки для подписчиков в Instagram и снимает различные ролики.
Звезда «Дома-2» утверждает, что никакие отношения между ней и Алексом Смерфитом невозможны. В эфире Super.ru она даже проговорилась — ее сердце уже занято другим.
«Мы расстались, потому что мы разные, и вместе больше не будем. Для нас главное, чтобы дочь была счастлива. У меня есть человек, которого я хочу обнять, но пока не могу. Мы далеко друг от друга», — сказала теледива.
Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня «оторвалась» на юбилее своего бывшего в Каннах. На празднество к Алексу Смерфиту телеведущая пришла в откровенном платье с разрезом до линии талии.
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