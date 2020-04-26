Авиационный инцидент произошел 25 апреля в аэропорту Нижнекамска.

Сильный ветер развернул стоящий Boeing-737 и повредил соседний самолет

Фото: www.globallookpress.com /Boris Roessler

Сильный порыв ветра развернул находившийся на земле Boeing-737, из-за чего получил повреждения стоящий рядом самолет аналогичной модели. Авиационный инцидент произошел в Международном аэропорту Бегишево (Нижнекамск, Татарстан).

Непогода обрушилась на Нижнекамск днем 25 апреля. Boeing-737 находился на техническом обслуживании. Его резко развернуло, из-за чего стремянкой был поврежден стоящий рядом Boeing-737.

Технические специалисты оценивают полученные повреждения и размер ущерба. Уточняется, что скорость ветра достигала 14 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду. Одновременно шел ливневой дождь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пилот боком посадил пассажирский самолет в Великобритании из-за сильного ветра. Авиадрифт попал на видео.

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