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Авиадрифт: пилот боком посадил пассажирский самолет в Великобритании — видео

, 22:29 | Игорь Рязов Видео 113

Причиной экстремальной посадки стал сильный ветер в аэропорту Бристоля.

Фото: www.globallookpress.com © Leonid Faerberg

Самолет крупнейшей в мире чартерной авиакомпании TUI Airways боком приземлился на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Бристоля из-за сильного ветра. Видео с очень необычной посадкой появилось в сети.

Во время приземления на юго-западе Англии дул сильный ветер. По данным метеорологов, его скорость превышала 20 метров в секунду. Из-за этого пилоту самолета Boeing 757 пришлось сажать машину боком.

На опубликованных газетой Sun кадрах видно, что лайнер смог прямо поехать по полосе только после приземления. В комментариях к посту пользователи восхитились профессионализмом пилота.

Ранее 5-tv.ru публиковал другое видео с очень необычной посадкой самолета — в Магадане лайнер не смог приземлиться из-за очень сильного ветра.

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