Самолет крупнейшей в мире чартерной авиакомпании TUI Airways боком приземлился на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Бристоля из-за сильного ветра. Видео с очень необычной посадкой появилось в сети.

Во время приземления на юго-западе Англии дул сильный ветер. По данным метеорологов, его скорость превышала 20 метров в секунду. Из-за этого пилоту самолета Boeing 757 пришлось сажать машину боком.

На опубликованных газетой Sun кадрах видно, что лайнер смог прямо поехать по полосе только после приземления. В комментариях к посту пользователи восхитились профессионализмом пилота.

Pilot lands plane sideways in heavy crosswinds at Bristol Airport 👏✈️ pic.twitter.com/vGbCRusuke — The Sun (@TheSun) January 2, 2020

Ранее 5-tv.ru публиковал другое видео с очень необычной посадкой самолета — в Магадане лайнер не смог приземлиться из-за очень сильного ветра.