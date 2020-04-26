Видео: сильный москвич вырвал руками дверь и стащил муляжи оружия из техникума

Неизвестный мужчина пробрался в Политехнический техникум в центре Москвы и украл оттуда целую сумку с муляжами автоматов и пистолетов. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с моментом преступления.

На кадрах видно, как преступник голыми руками вырывает дверь в один из кабинетов. После этого он на какое-то время заходит внутрь, а выходит уже с тяжелой сумкой в руке. Мужчина идет с ней по коридору, после чего на камеры он попал уже на улице.

Как стало известно 5-tv.ru, директор техникума написала заявление в полицию. Сейчас проверяют студентов. Похищены были шесть макетов автоматов и три пневматических пистолета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьники с пистолетом напали на магазин игрушек в Екатеринбурге. Когда продавщица уличила подростков в содеянном, один из них выхватил украденный пистолет и обстрелял ее пластиковыми шариками. Налет попал на видео.