Принц Гарри впервые вышел в свет после возвращения в Великобританию

Принц Гарри совершил первый официальный выход после возвращения в Великобританию вместе с Меган Маркл. Герцог Сассекский посетил торжественный ужин и церемонию награждения Invictus Spirit в Старом Королевском военно-морском колледже в Гринвиче — без супруги.

На мероприятие принц пришел в черном смокинге с галстуком-бабочкой, на котором красовались военные медали, а шею украшала Королевская Викторианская медаль. По данным издания Page Six, принц был бодр и делал селфи с другими участниками церемонии и чувствовал себя, по оценке журналистов, вполне комфортно.

Это первое официальное событие, которое посетил принц Гарри с 26 августа — в этот день он вернулся на родину вместе с Меган Маркл и двумя детьми — семилетним принцем Арчи и пятилетней принцессой Лилибет. Прошло шесть лет с тех пор, как супруги отказались от королевских обязанностей и обосновались в Калифорнии, США.

Хотя Гарри прибыл в Великобританию, чтобы быть ближе к больному раком отцу — королю Карлу III, отношения с семьей, судя по всему, вновь обострились. Примерно через неделю после приезда король опубликовал заявление, уточняющее статус пары как «частных лиц с коммерческими и благотворительными интересами», а не работающих членов королевской семьи. Гарри и Маркл с такой формулировкой не согласились, поскольку считают себя «общественными деятелями».

По данным источников, вскоре после этого Уганда объявила об отказе от Игр Непокоренных (Invictus Games) — соревнований, которые основал принц Гарри. Генерал Мухузи Кайнеругаба, начальник обороны Уганды, объяснил это желанием не идти против Карла III, которого в стране глубоко почитают. Секретарь короля сэр Клайв Олдертон позвонил генералу и передал, что у Карла III нет возражений, и Уганла вновь подтвердила участие в Играх 2027 года в Бирмингеме.

Отец общается с Гарри, а вот его брат принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон, по слухам, планируют полностью игнорировать блудных родственников. Инсайдер сообщил Page Six, что Уильям «умыл руки» после их осуждающих высказываний о королевской семье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телефонный номер Меган Маркл попал в открытый доступ после того, как ее добавили в родительский чат новой школы детей. Утечка произошла в период подготовки Арчи и Лилибет к переходу в другое учебное заведение. В переписке герцогиня поблагодарила других родителей за теплый прием. Кто именно передал ее номер третьим лицам, неизвестно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.