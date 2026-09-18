Книгу об Иване Грозном, написанную 500 лет назад, выставили на торги

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Автор уникального издания, который называет монарха «чудовищным зверем», ни разу не был в России.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Книгу об Иване Грозном, написанную 500 лет назад, выставили на торги

В Петербурге выставили на торги одну из древнейших русофобских книг Запада. Речь о биографии Ивана Грозного, изданной в Европе 500 лет назад. На ее страницах — десятки доводов, почему российский царь и «величайший преступник», и «чудовищный зверь».

«Подчеркивание их роли морального права воевать с московитами, потому что это дикари, потому что правит ими тиран, а мы их освобождаем. Мы рассказываем, насколько он плох», — говорит историк, исследователь русского и европейского Средневековья Денис Хрусталев.

Только вот правды в этих строчках куда меньше, чем пафоса. Автор книги, немецкий пастор Пауль Одерборн, в России не был ни разу. Во время написания придерживался простой схемы — брал наиболее подходящие факты из разных источников и переписывал. Да так, чтобы они работали в интересах Речи Посполитой.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, уникальные монеты второй половины XVII века — фальшивую полуполтину и шведское эре — обнаружили столичные археологи во время исследований в Китайгородском проезде в Москве.

Первая находка датируется временем правления царя Алексея Михайловича. При реставрации выяснилось, что поддельная полуполтина изготовлена из меди, а не из серебра, как подлинные монеты того периода.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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