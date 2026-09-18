Загадка Ауески: как смертельный вирус оказался в вакцине для собак

Врач назвал четыре возможных пути заражения вакцины вирусом Ауески

Официальная причина заражения вакцины «Мультикан-8» вирусом болезни Ауески пока не установлена. Однако ветеринарные специалисты назвали несколько возможных механизмов, которые могли привести к появлению вируса в препарате. Об этом сообщают «Известия».

Один из вариантов — контаминированный клеточный субстрат, на котором выращивают вакцинные вирусы. Если в используемой культуре клеток присутствует посторонний агент, он может размножаться вместе с целевым штаммом.

Еще одним источником специалисты называют сырье животного происхождения. При производстве вакцин могут использоваться сыворотка крови, трипсин и другие компоненты. По словам экспертов, особенно внимательно необходимо контролировать сырье свиного происхождения.

Третий возможный сценарий — перекрестное загрязнение непосредственно на производстве. При нарушении зонирования, дезинфекции или правил перемещения оборудования и материалов посторонний вирус теоретически может попасть в другой производственный поток.

Наконец, специалисты не исключают нарушение процессов инактивации. Если соответствующая процедура была проведена с отклонениями либо заражение произошло уже после нее, посторонний вирус может оказаться в готовом препарате.

При этом перечисленные версии пока остаются возможными сценариями, а не установленными причинами произошедшего.

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