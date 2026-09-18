Среда пришла — неделя прошла: в школах может появиться новый выходной

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 25 0

В Общественной палате призвали снизить нагрузку на детей и помочь им сохранить работоспособность до конца учебной недели.

Среду предложили сделать полувыходным днем в школах

Фото: © РИА Новости/ Александр Иванов

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Среду предложили сделать полувыходным днем для российских школьников

В российских школах могут рассмотреть идею сделать среду полувыходным днем. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в разговоре с РИА Новости.

По его словам, сокращение нагрузки в середине недели особенно актуально с учетом интенсивности занятий в старших классах и периода адаптации младших школьников.

«Среда должна стать полувыходным днем. Это, кстати, поможет учиться более эффективно в четверг и пятницу», — заявил Гриб.

По мнению представителя Общественной палаты, подобный подход уже применяется в некоторых зарубежных странах. В частности, он привел в пример Францию и Бельгию, где в ряде школ занятия по средам заканчиваются раньше обычного.

Ранее академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко также обратил внимание на снижение работоспособности школьников к концу недели. Он призвал педагогов не планировать контрольные работы на четверг, отметив, что наиболее высокая активность детей обычно приходится на период с понедельника по среду.

При этом предложение о сокращенной среде пока остается инициативой, а не утвержденным изменением школьного расписания.
 
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