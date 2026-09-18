В Общественной палате призвали снизить нагрузку на детей и помочь им сохранить работоспособность до конца учебной недели.
Фото: © РИА Новости/ Александр Иванов
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Среду предложили сделать полувыходным днем для российских школьников
В российских школах могут рассмотреть идею сделать среду полувыходным днем. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в разговоре с РИА Новости.
По его словам, сокращение нагрузки в середине недели особенно актуально с учетом интенсивности занятий в старших классах и периода адаптации младших школьников.
«Среда должна стать полувыходным днем. Это, кстати, поможет учиться более эффективно в четверг и пятницу», — заявил Гриб.
По мнению представителя Общественной палаты, подобный подход уже применяется в некоторых зарубежных странах. В частности, он привел в пример Францию и Бельгию, где в ряде школ занятия по средам заканчиваются раньше обычного.
Ранее академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко также обратил внимание на снижение работоспособности школьников к концу недели. Он призвал педагогов не планировать контрольные работы на четверг, отметив, что наиболее высокая активность детей обычно приходится на период с понедельника по среду.
При этом предложение о сокращенной среде пока остается инициативой, а не утвержденным изменением школьного расписания.
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