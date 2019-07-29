Видео: Школьники напали на магазин игрушек с пистолетом в Екатеринбурге

, 20:26 Видео 38

Когда малолетних налетчиков уличили в краже, они обстреляли продавщицу «Детских товаров».

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Двое малолетних «налетчиков» попытались ограбить магазин игрушек в одном из районов Екатеринбурга. Когда продавщица уличила подростков в содеянном, один из них выхватил украденный пистолет и обстрелял девушку пластиковыми шариками.

Известно, что школьники не в первый раз таскали с прилавка игрушечное оружие. На этот раз терпению продавца пришел конец и она решила задержать воришек. Сотрудница магазина стала закрывать входную дверь на ключ, в этот момент 12-летний «налетчик» отпихнул ее и выскочил на улицу. Судя по кадрам видеозаписи, после того, как зачинщик кражи сбежал, его восьмилетний подельник сам вернулся в магазин. Продавец вызвала полицию.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.

«Сейчас сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу как с самими детьми, так и с их родителями. Юный стрелок, скорее всего, будет поставлен на учет. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное решение», — сказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге средь бела дня подросток с пистолетом ограбил офис микрозаймов.

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