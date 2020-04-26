По словам Анны Поповой, режим самоизоляции позволил резко снизить темпы заболеваемости коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора считает, что майские праздники россияне должны пересидеть дома

Фото: www.globallookpress.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова полагает, что пика коронавируса в России не будет, если только не произойдет срыва на майских праздниках. Руководитель ведомства считает — предстоящие праздничные выходные россияне должны пересидеть дома.

По словам Анны Поповой, режим самоизоляции позволил резко снизить темпы заболеваемости коронавирусом.

«Если мы начинали с темпов прироста почти 30 процентов в сутки, сегодня мы меньше десяти. Удельный вес бессимптомных случаев превышает 45 процентов — это тоже результат. Мы выявляем людей, когда они еще не заболели, когда они еще наименее заразны», — сказала она в интервью для федерального канала.

25 апреля Анна Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции в России. По ее словам, в настоящий момент страна прошла только два инкубационных периода коронавируса — этого крайне мало, чтобы можно было вернуться к нормальной жизни. Руководитель ведомства убеждена, что нужно продлить ограничения еще на две недели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые назвали главные ошибки людей в период пандемии коронавируса.

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