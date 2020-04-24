В самоизоляции люди стали пренебрегать полноценным сном, физическими нагрузками и общением.

Ученые назвали главные ошибки людей в период пандемии коронавируса

Фото: www.globallookpress.com /Sina Schuldt

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ученые Принстонского университета назвали главные ошибки в поведении людей в период пандемии коронавируса, передает ФАН. Специалисты уверены: на фоне обилия информации о заболеваемости население больше думает об инфекции, чем о себе.

Так, во время изоляции многие пренебрегают здоровым сном, перестают выполнять физические упреждения, игнорируют общение с окружающими. Эти факторы в сочетании с вынужденным пребыванием в замкнутом пространстве длительное время могут провоцировать развитие хронических заболеваний психики.

Другой распространенной ошибкой ученые назвали неверную интерпретацию статистических данных. По мнению специалистов, ошибки в этом вопросе могут вызвать необоснованную панику или, наоборот, ложные надежды.

Ранее 5-tv.ru писал, что за сутки в России от COVID-19 вылечились 677 человек. Ненецкий автономный округ стал единственным в России, где нет больных коронавирусом.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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