Ученые назвали главные ошибки людей в период пандемии коронавируса

Ученые Принстонского университета назвали главные ошибки в поведении людей в период пандемии коронавируса, передает ФАН. Специалисты уверены: на фоне обилия информации о заболеваемости население больше думает об инфекции, чем о себе.

Так, во время изоляции многие пренебрегают здоровым сном, перестают выполнять физические упреждения, игнорируют общение с окружающими. Эти факторы в сочетании с вынужденным пребыванием в замкнутом пространстве длительное время могут провоцировать развитие хронических заболеваний психики.

Другой распространенной ошибкой ученые назвали неверную интерпретацию статистических данных. По мнению специалистов, ошибки в этом вопросе могут вызвать необоснованную панику или, наоборот, ложные надежды.

Ранее 5-tv.ru писал, что за сутки в России от COVID-19 вылечились 677 человек. Ненецкий автономный округ стал единственным в России, где нет больных коронавирусом.

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