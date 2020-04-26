В ходе сплошного тестирования установлено число военнослужащих с положительными результатами на COVID-19.

Коронавирус диагностирован у 874 российских военнослужащих

Фото: www.globallookpress.com /MOD Russia

Министерство обороны РФ подготовило информационный бюллетень об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах в условиях распространения коронавируса. Данные опубликованы на официальном сайте ведомства.

В документе сказано, что в ходе сплошного тестирования в ВС РФ с марта по 26 апреля установлены 874 военнослужащих с положительными результатами на COVID-19. Количество зараженных коронавирусом курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях — 779 человек, количество преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений с подтвержденным диагнозом — 192 человека, число инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных Сил РФ — 245 человек.

Все зараженные находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Кроме того, в рамках борьбы с коронавирусной инфекции во всех воинских частях ежедневно проводятся профилактические и диагностические мероприятия с личным составом, а также дезинфекция транспорта, служебных и жилых помещений, материальных средств. Осуществляется контроль над состоянием всех военнослужащих.

Что касается мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу, то они начались с 1 апреля 2020 года. Военные комиссариаты работают в условиях усиленного противоэпидемического режима. Все сотрудники и медперсонал обеспечены медицинскими масками и индивидуальными антисептическими средствами. Отмечается что призывные комиссии начнут работу после 6 мая, а отправка граждан, призванных на военную службу, начнется после 20 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 30 тысяч человек и четырех тысяч единиц военной и специальной техники направили на борьбу с коронавирусной инфекцией в российских вооруженных силах.

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