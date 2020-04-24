Для борьбы с коронавирусом в войсках создали группировку из 30 тысяч военных
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о масштабной работе по защите от COVID-19.
Фото: www.globallookpress.com /Federation Council of Russia
Более 30 тысяч человек и четырех тысяч единиц военной и специальной техники направили на борьбу с коронавирусной инфекцией в российских вооруженных силах. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, передает Интерфакс.
По его словам, масштабную работу по защите от COVID-19 в войсках координирует оперативный штаб Минобороны. Приоритетная задача министерства — сохранить здоровье военнослужащих и гражданского персонала. С этой целью людей превентивно тестируют на коронавирус. Срочные меры применяются ко всем, у кого есть признаки острых респираторных заболеваний, и к тем, кто с ними контактировал, отметил министр.
Ранее 5-tv.ru писал, как будет работать госпитальное судно «Иртыш», задействованное в борьбе с COVID-19. На корабле во Владивостоке уже развернуто 450 мест. Сейчас там завершаются все необходимые работы по дооборудованию стационара и других медицинских помещений.
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