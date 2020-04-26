Соблазнительная Шпица, перекрашенная в блондинку, покрасовалась в одной рубашке

Звезда сериала «Полярный» Екатерина Шпица показала, как проводит дни в самоизоляции. Она призналась, что разбирает старые фотоархивы. Правда, как пишет «Утро.ру», свой пост артистка сопроводила таким откровенным фото, что поклонники мало внимания уделили содержанию текста.

На снимке актриса сидит на полу в одной белой рубашке на голое тело. Фото взято из того периода, когда Екатерина была вынуждена из-за съемок в кино сменить имидж — из шатенки тогда она превратилась в блондинку.

«Даже не верится уже, что когда-то я была блондинкой! Это был относительно недолгий период преображения для съемок в кино», — написала Шпица.

Instagram @katerinashpitsa

По ее словам, за то время у нее было много интересных ролей, но все равно было непривычно смотреться в зеркало, поэтому она с удовольствием вернулась к естественному цвету волос.

Поклонники нашли преображение актрисы удачным. Многие ее хвалили и восхищались ее стройной фигурой.

«Что блондинка, что брюнетка, все равно красотка!»

«Вам идет блонд»

«Обворожительная девочка», — восхищались фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезда сериала «Полярный» Катерина Шпица присела на «королевский стул».