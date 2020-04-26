Умер врач-рентгенолог, лечивший людей с коронавирусом на Кубани

Врач-рентгенолог Алексей Васильченко, который занимался лечением пациентов с COVID-19, умер в Лабинской центральной больнице Краснодарского края. Об этом сообщили в краевом минздраве.

О докторе все отзываются, как о человеке, который любил свою профессию. В сообщении Министерства здравоохранения Краснодарского края говорится, что Васильченко одним из первых встал на борьбу с COVID-19.

«Скончался Васильченко Алексей Николаевич, врач-рентгенолог Лабинской ЦРБ. Энергичный, эрудированный и любящий свою работу человек — врач не по профессии, а по призванию, в числе первых принял участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, болел душой и боролся за каждого пациента», — сообщили там.

В настоящий момент, согласно данным Оперативного штаба Краснодарского края, в регионе зафиксировано 780 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели 125 пациентов, из них 23 — дети. На искусственной вентиляции легких находится 21 человек, скончались — 19.

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