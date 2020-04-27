Речь идет о поправках в Налоговых кодекс для предприятий, производящих дезинфицирующую продукцию.

Минфин разработал меры по снижению стоимости санитайзеров

Фото: www.globallookpress.com / Cadu Rolim

В Министерстве финансов разработали меры поддержки для организаций, занимающихся производством санитайзеров. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Сообщается, что Минфин предложил внести поправки в Налоговый кодекс с целью разрешить таким предприятиям не платить акциз при закупках денатурированного этилового спирта. В настоящий момент законопроект уже внесли на рассмотрение правительства.

Речь идет о поправках в главу 22 Налогового кодекса РФ. Главная цель — не допустить повышения цен на дезинфицирующую продукцию. По идее авторов закона, организациям, занимающимся подобным производством, необходимо будет получить свидетельство на изготовление непищевой продукции в виде геля (или крема-геля), сырьем которой служит спирт.

По замыслу, налоговые органы будут выдавать такой документ заявителям, обладающим необходимыми мощностями по изготовлению, хранению и отпуску дезинфицирующей продукции.

По мнению исполнительного директора Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александра Скоробогатова, подобные изменения в Налоговый кодекс, смогут снизить стоимость санитайзеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жилье в России подешевеет на фоне пандемии COVID-19.

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