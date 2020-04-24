Жилье в России подешевеет на фоне пандемии COVID-19

На фоне пандемии в России существенно подешевеет жилье, сообщают «Известия».

Эксперты прогнозируют, что квартиры вторичного рынка до конца года потеряют примерно пятую часть своей стоимости, а цена квадратного метра в новостройках упадет на 10%.

«Влияние на стоимость будет оказывать не только падение доходов населения, но и смещение спроса в пользу первичного рынка из-за новой программы субсидирования ипотечной ставки под 6,5%», — считает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Все из-за того, что экономический кризис вызвал спад спроса, и он будет продолжаться пока не отпустит коронавирус. Таким образом, отыгрывается назад шоковый рост цен последнего года — с предыдущего апреля ценник на новостройки по всей стране подскочил на 13%, а в некоторых городах, например, в Сочи и Хабаровске — сразу на 18%.

«Цены станут падать в зависимости от региона и характеристик конкретного объекта. В первую очередь, это будет зависеть от развития пандемии и скорости адаптации бизнеса под новые реалии», — добавляет директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Произошло это из-за введения обязательных эс-кроу счетов, такая система страхует покупателей от банкротства застройщика и прочих неприятностей, но усложняет жизнь бизнесменам.