Об обнаружении крупного очага COVID-19 в лечебном учреждении стало известно 22 апреля.

Еще семь отделений больницы № 2 Владивостока закрыли из-за коронавируса

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Еще семь отделений больницы № 2 во Владивостоке пришлось закрыть из-за сложившейся там неблагоприятной эпидемиологической обстановки, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя медучреждения.

Сообщается о закрытии трех травматологических, двух нейрохирургических, детского ортотравматологического и отделения сосудистой хирургии. Эти меры предприняты в целях предотвращения распространения COVID-19.

Очаг заражения коронавирусной инфекцией во Владивостокской клинической больнице № 2 был выявлен 22 апреля. Инфицированы оказались 42 человека, среди которых 17 — сотрудники медицинского центра.

23 апреля выяснилось, что несколько врачей Приморского краевого онкологического диспансера контактировали с пациентами, у которых был диагностирован коронавирус. На фоне этого было принято решение об ограничении режима работы лечебного учреждения.

На данный момент в Приморье инфицированы COVID-19 278 человек, 33 — полностью выздоровели, трое — скончались.

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