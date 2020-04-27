Старший сын Максима Виторгана — 19-летний Даниил в декабре 2019 года ушел в армию. Оказывается, его звездный дед — Эммануил Виторган навестил юношу и даже присутствовал на присяге: он выложил фото с этого события в своем Instagram.

«Горд за своего внука — Даниила. Пошел в армию. Мы на присяге. С невесткой, заслуженной артисткой России, ведущей актрисой „ТЮЗ“ Викторией Верберг и бабушка внука — Галина», — подписал пост Эммануил Виторган.

Instagram @emmanuil_vitorgan

Актер также добавил, что в России сейчас мало, кто хочет пойти в армию, и привел в пример Израиль, где парни и девушки считают за гордость служить Отечеству.

Подписчики Виторгана похвалили Даниила и отметили, что у него достойные гены.

«Вам есть чем гордиться! Такой внук — гордость для деда»;

«На таких парнях Россия держится!!!!!! Достойный внук своего деда»;

«Легкой службы! Молодец, Даниил!» — написали пользователи.

У Максима Виторгана также есть дочь от первой гражданской жены Виктории Верберг — 23-летняя Полина и сын от брака с Ксенией Собчак — трехлетний Платон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эммануил Виторган восхитился талантами дочери Этель.