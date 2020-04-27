«Горд за Даньку!» — Эммануил Виторган опубликовал редкое фото с внуком
Снимок был сделан во время принесения присяги в армии.
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Фото, видео: Instagram @emmanuil_vitorgan
Старший сын Максима Виторгана — 19-летний Даниил в декабре 2019 года ушел в армию. Оказывается, его звездный дед — Эммануил Виторган навестил юношу и даже присутствовал на присяге: он выложил фото с этого события в своем Instagram.
«Горд за своего внука — Даниила. Пошел в армию. Мы на присяге. С невесткой, заслуженной артисткой России, ведущей актрисой „ТЮЗ“ Викторией Верберг и бабушка внука — Галина», — подписал пост Эммануил Виторган.
Актер также добавил, что в России сейчас мало, кто хочет пойти в армию, и привел в пример Израиль, где парни и девушки считают за гордость служить Отечеству.
Подписчики Виторгана похвалили Даниила и отметили, что у него достойные гены.
«Вам есть чем гордиться! Такой внук — гордость для деда»;
«На таких парнях Россия держится!!!!!! Достойный внук своего деда»;
«Легкой службы! Молодец, Даниил!» — написали пользователи.
У Максима Виторгана также есть дочь от первой гражданской жены Виктории Верберг — 23-летняя Полина и сын от брака с Ксенией Собчак — трехлетний Платон.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эммануил Виторган восхитился талантами дочери Этель.
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