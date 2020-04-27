К ликвидации пожаров в России привлекли армию — видео
Режим ЧС из-за лесных пожаров сейчас действует на территории 51-го российского региона.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Federico Gambarini; 5-tv.ru
Площадь лесных пожаров в России за минувшие сутки выросла почти на треть и составила 43 тысячи гектаров. Самая сложная ситуация в Забайкальском крае. Там огонь вплотную подобрался к населенным пунктам.
Дымом окутана Чита. Накануне огонь вспыхнул в районе станции Лесная. Пострадало восемь дачных домов. В регионе уже 20 градусов тепла, погода сухая и ветреная, все это мешает работе спасателей.
Горит сухая трава и в Красноярском крае. Пожарным приходится тушить не отдельные очаги, а настоящую стену огня.
А в республике Тыва к ликвидации пожаров привлекли армию. Воду на горящие леса сбрасывают военные вертолеты. Всего режим ЧС сейчас действует на территории 51-го российского региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что площадь природных пожаров в Прибайкалье возросла в 22 раза.
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