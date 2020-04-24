Площадь природных пожаров в Прибайкалье возросла в 22 раза
В то же время на ряд других регионов надвигается паводок.
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А в Прибайкалье резко выросла площадь природных пожаров — за сутки в 22 раза. К этой минуте огнем охвачено две тысячи гектаров. Большинство очагов локализованы. В регионе сейчас действует особый противопожарный режим.
Новосибирск этим утром окутал густой смог из-за пожаров вокруг города. Уровень загрязнения воздуха почти достиг критической отметки. Специалисты обнаружили в пробах атмосферы большое количество вредных примесей. Местные жители жалуются на першение в горле и запах гари. За сутки спасатели получили больше двухсот сообщений о природных пожарах.
На другие регионы страны надвигается паводок. Число затопленных дорог за сутки увеличилось вдвое. Сейчас некоторые трассы закрыты в Башкирии, Архангельской, Нижегородской и других областях. В трех регионах Сибири к сегодняшнему утру уровень воды в реках превысил опасную отметку. Спасателей пока никто не вызывал, но МЧС следит за ситуацией круглосуточно.
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