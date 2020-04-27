Названы регионы с высоким уровнем беспокойства из-за коронавируса

Эксперты выяснили, в каких регионах России больше всего обеспокоены ситуацией с коронавирусом. Как пишет РБК, сотрудники страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» провели опросы граждан, в которых предлагали оценить собственное беспокойство по шкале от 0 до 10.

Больше других боятся COVID-19 жители Забайкальского края, где в страхе перед вирусом признались 33,3% участников опроса. Далее следует Псковская область (19,6%), Оренбургская (14,9%), Нижегородская (14,8%), Волгоградская область (13,3%). В столице максимальную оценку страху дали 10,8% жителей города.

Есть данные и о регионах, где совсем не боятся коронавируса. На первом месте Санкт-Петербург — на 0 баллов оценили свое беспокойство 33,3% опрошенных жителей Северной столицы. На второй строчке рейтинга Северо-Кавказский федеральный округ — 21% респондентов дали аналогичный ответ. И замыкает тройку лидеров по «бесстрашию» перед COVID-19 Сибирский федеральный округ — 20,8%.

В целом по стране испытывают страх в той или иной степени перед пандемией и ее последствиями 85,5% участников опроса. Совсем не думают об этом и не переживают всего 14,5% респондентов. Большая доля россиян оценила свои эмоции из-за вируса на пять баллов — 24,5%. Выше среднего уровня беспокойство наблюдается у 40,6% опрошенных.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько россиян поддерживают перенос майских праздников из-за пандемии коронавируса.

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