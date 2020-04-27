Кабмин доложит Путину о вариантах изменения ограничительных мер из-за COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с правительством заявил о необходимости в ближайшее время доложить Владимиру Путину об изменении ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения коронавируса.

«В ближайшее время Кабмин доложит Путину о вариантах изменения ограничительных мер, введенных из-за коронавируса», — отметил глава правительства.

Он добавил, что в настоящий момент федеральные власти распределяют из резерва необходимое для оснащения медучреждений в регионах оборудование и медикаменты. Дополнительно на препараты для людей с редкими заболеваниями будет выделено два миллиарда рублей.

В связи с этим Мишустин поручил аппарату правительства вести мониторинг доведения бюджетных средств до адресатов, а также потребовал постоянно вести мониторинг качества оказания медицинской помощи пациентам с хроническими тяжелыми заболеваниями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство готовит третий пакет мер по восстановлению экономики в условиях пандемии.

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