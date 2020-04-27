«Девочка огонь»: полуобнаженная Фаворская поразила фанатов

Экс-участница SEREBRO выложила интригующее фото в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @favlav

Бывшая солистка группы SEREBRO Полина Фаворская выложила в свой профиль в Instagram пикантный снимок. На фото у девушки с плеча спущена одна лямка топа, грудь прикрыта рукой. 

«So mush», — подписала пост певица.

Снимок Фаворской привел в восторг фанатов.

«Пушка!»;

«Чего такая красивая девушка у меня в ленте?»

«Слишком горячо»;

«Возбуждает очень сильно!!!» — восхитились фолловеры артистки.

Instagram @favlav

Кто-то даже сравнил Полину с Тейлор Свифт, а некоторые отметили, что уход из группы положительным образом сказался на певице.

«Почему-то вам всем идет уход из SEREBRO только на пользу»;

«Ты выглядишь, как Тейлор Свифт», — высказали свое мнение подписчики.

Полина часто радует своих фанатов эротичными фото. Недавно певица написала романтичное стихотворение и тоже сопроводила его откровенным снимком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Фаворская показала свои «утренние процедуры».

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