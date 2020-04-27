«Девочка огонь»: полуобнаженная Фаворская поразила фанатов
Экс-участница SEREBRO выложила интригующее фото в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @favlav
Бывшая солистка группы SEREBRO Полина Фаворская выложила в свой профиль в Instagram пикантный снимок. На фото у девушки с плеча спущена одна лямка топа, грудь прикрыта рукой.
«So mush», — подписала пост певица.
Снимок Фаворской привел в восторг фанатов.
«Пушка!»;
«Чего такая красивая девушка у меня в ленте?»
«Слишком горячо»;
«Возбуждает очень сильно!!!» — восхитились фолловеры артистки.
Кто-то даже сравнил Полину с Тейлор Свифт, а некоторые отметили, что уход из группы положительным образом сказался на певице.
«Почему-то вам всем идет уход из SEREBRO только на пользу»;
«Ты выглядишь, как Тейлор Свифт», — высказали свое мнение подписчики.
Полина часто радует своих фанатов эротичными фото. Недавно певица написала романтичное стихотворение и тоже сопроводила его откровенным снимком.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Фаворская показала свои «утренние процедуры».
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